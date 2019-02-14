%100 معدل إشغال فنادق أبوظبي تزامنا مع ايدكس

المصدر: عبير عبد الحليم - أبو ظبي

قال مديرو ومسؤلو فنادق في أبوظبي ان حجوزات فنادق أبو ظبي وصلت إلى 100% تزامنا مع انعقاد معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2019) الذي يبدا يوم الاحد المقبل ويستمر حتى يوم الخميس المقبل.

وأوضحوا للامارات اليوم ان مشاركة الالاف من الخبراء الدوليين والمختصين في ايديكس 2019 بالإضافة إلى حضور المهتمين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم رفع اشغال فنادق أبو ظبي الى 100% ، مشيرين الى ان أبوظبي رسخت مكانتها كوجهة إقليمية رئيسية لسياحة المعارض و المؤتمرات .

وتفصيلا قال نائب الرئيس الإقليمي في روتانا كريستيان بودا ان نسبة إشغال جميع الفنادق التابعة لروتانا في العاصمة الإماراتية الـبالغ عددها 17 فندقا وصلت إلى 100% حيث رفعت روتانا لافتة كاملة العدد تزامنا مع انعقاد معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2019)

واوضح بودا ان قطاع المعارض والمؤتمرات في أبوظبي يؤدي دوراً محورياً في استقطاب آلاف الزائرين كل عام لاسيما أن الإمارة تمتلك بنية تحتية متفوقة في هذا المجال مشيرا الى ان مشاركة الالاف من الخبراء الدوليين والمختصين في ايديكس 2019 بالإضافة إلى حضور المهتمين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم رفع اشغال فنادق أبو ظبي الى 100% .

ونوه بودا الى ان من العوامل التي ساهمت في جعل أبوظبي مركزاً إقليمياً ودولياً لسياحة الاجتماعات والحوافزوالمؤتمرات والمعارض هي تضافر جهود القطاعين العام والخاص التي تتمثل في مشاركة كافة القطاعات الحيوية مثل الطيران والضيافة ومراكز التجزئة والهيئات الرسمية في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لعقد المؤتمرات والفعاليات على المستوى الدولي".

ولفت الى ان أسعار فنادق أبوظبي تعد مناسبة تزامنا مع ايديكس حيث تماثل أسعار الغرف الأسعار السائدة خلال ايديكس الأخير بالرغم من الغرف الفندقية الكثيرة التي دخلت السوق خلال العامين الماضيين وهو امر صحي

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لفندق جنة برج السراب التابع لمجموعة جنّة الإماراتية للفنادق ريتشارد حداد، ان الحجوزات في الفندق تزامنا مع معرض ايديكس بلغت 100% حيث يشهد الأسبوع المقبل اشغالا كاملا تزامنا مع ايديكس الذي ينعقد من 17 الى 21 من الشهر الحالي.

وقال حداد ان نسبة الاشغال في الفندق ارتفعت خلال الفترة الماضية نظرا للموسم السياحي في أبو ظبي الذي يمتد من اول شهر أكتوبر الى نهاية شهر ابريل ويشهد عادة معدلات اشغال مرتفعة لكن الاشغال سيكون كامل العدد خلال أسبوع ايديكس وفقا للحجوزات الحالية

وأوضح حداد ان أبو ظبي رسخت مكانتها كوجهة إقليمية رئيسية لسياحة المعارض و المؤتمرات مما يؤدي الى ارتفاع نسب الاشغال بشكل كبير خلال المعارض حسب نوع المعرض وعما اذا كان محليا مثل المعارض الدراسية والمهنية ومعارض الزفاف والمعارض الدولية خاصة ايديكس التي تجعل اشغال فنادق أبو ظبي كاملة العدد بصفة عامة.

ولفت الى ان بعض الفنادق لم ترفع الأسعار تزامنا مع ايديكس لكنها اوقفت العروض والتخفيضات على الغرف التي تكون قائمة سابقا في بعض الفنادق في ضوء التنافس الشديد بين الفنادق مشيرا الى ان سعر الغرفة في فندق جنة السراب يتراوح على سبيل المثال خلال ايديكس بين 800 الى 1500 درهم حسب نوع الغرفة او الجناح وتوقيت الحجز وغيرها .

وقال المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي إسماعيل إبراهيم ان الحجوزات كاملة في الفندق مثله مثل فنادق أبوظبي تزامنا مع ايديكس مما رفع الحجوزات الى 100% مشيرا الى ان الاشغال ارتفع خلال الفترة الماضية نتيجة للموسم السياحي الشتوي للعاصمة

ولفت الى ان الازدحام الشديد نتيجة لانعقاد ايديكس أدى الى ارتفاع سعر الغرفة الفندقية بنسب تزيد عن 100% في بعض الفنادق مقارنة بالفترة السابقة على المعرض مع الغاء الفنادق لكافة العروض او التنزيلات السابقة .

وقال مدير المبيعات والتسويق في فندق انتركونتيننتال أبوظبي وائل سامي ان الحجوزات كاملة في الفندق من الأسبوع الحالي استعدادا لايديكس حيث بدات الكثير من الوفود في الوصول الى أبوظبي حيث يشهد الفندق اشغالا كاملا وفقا للحجوزات الراهنة مشيرا الى ان وقت انعقاد المؤتمر كل عامين يشهد معدل اشغال يعد من اعلى معدلات الاشغال على الاطلاق .

وقال سامي ان الفندق يتلقي حجوزات لايديكس أبو ظبي منذ حوالي عام كامل حيث يعد من اهم واكبر المؤتمرات في المنطقة ويحضره مشاركون على مستوى رفيع من مختلف انحاء العالم مشيرا الى ان سعر الغرفة في فنادق أبوظبي تزامنا مع ايديكس يعد تنافسيا حيث تم الغاء العروض السعرية ويختلف السعر حسب موعد الحجز خاصة في ضوء الصعوبة الشديدة في إيجاد غرفة فندقية خالية تزامنا مع انعقاد المؤتمر.