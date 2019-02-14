2.23 مليار درهم صافي أرباح «إعمار مولز» في 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت «إعمار مولز»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، صافي أرباح بقيمة 2.23 مليار درهم خلال السنة المالية 2018، بنمو نسبته 7%، مقارنة بصافي أرباح 2017 البالغ 2.086 مليار درهم. ووصلت إيرادات السنة المالية 2018 إلى 4.446 مليارات درهم، بنمو نسبته 23% مقارنة بإيرادات 2017 البالغة 3.629 مليارات درهم.

وتعتبر «إعمار مولز» من أكبر مشغلي مراكز التسوق في العالم، مع 6.7 ملايين قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، وحافظت الشركة على معدلات إشغال قوية بلغت 93% ضمن جميع أصولها: «دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، و«سوق البحار»، و«مجمع الذهب والألماس»، إضافة إلى مراكز التسوق الكائنة ضمن المجمعات السكنية. واستقبلت مراكز التسوق 136 مليون زائر في 2018، بنمو نسبته 5% مقارنة بعدد الزوار في 2017 الذي بلغ 130 مليون زائر.

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد العبار: «يشهد قطاع مراكز التسوق والتجزئة تنافسية عالية في المرحلة الراهنة، ولاشك في أن الأداء الناجح لـ(إعمار مولز) خلال عام 2018 هو انعكاس للركائز الاقتصادية القوية التي تنعم بها دبي، بالإضافة إلى الافتتاح الناجح لتوسعة منطقة الأزياء (فاشن أﭬنيو)، وسنواصل بذل كل جهد ممكن للإسهام في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، من خلال الاستثمار في أصولنا لتقديم تجارب تسعد المقيمين والزوار القادمين إلى دبي من كل أنحاء العالم على حد سواء، ونجحت (إعمار مولز) في تبوؤ مكانة رائدة بفضل استثماراتها المستمرة في المفاهيم المبتكرة والخيارات الجديدة التي تلاقي تطلعات الجيل الجديد من العملاء».

وفي إطار استراتيجية التسويق التي تنتهجها «إعمار مولز»، واصلت الشركة العمل على تعزيز الكفاءة التشغيلية لموقع «نمشي»، المتخصص في تسويق الأزياء ومنتجات الجمال عبر الإنترنت، الذي استحوذت «إعمار مولز» على حصة مسيطرة فيه، في أغسطس 2017، وأثمرت هذه الخطوة عن تحقيق «نمشي» لمبيعات بقيمة 849 مليون درهم خلال عام 2018، بنمو نسبته 16% مقارنة بالمبيعات المسجلة في 2017.

كما كشفت «إعمار مولز» عن تحقيق «إعمار للتطوير» لإنجازات مهمة على صعيد الأعمال الإنشائية في «دبي هيلز مول»، المنطقة التجارية العائلية الجديدة المقرر افتتاحها في الربع الأول من 2020 في قلب «دبي هيلز استيت»، ويجري العمل حالياً على إعادة تطوير «قرية السهول» لزيادة المساحات المخصصة للتأجير بنحو 75 ألف قدم مربعة، ومن المقرر استكمالها أواخر العام الجاري.

وحققت «إعمار مولز» خطوات مهمة في مشروع توسعة «فاونتن فيوز»، و«زعبيل» لربط «دبي مول» ببوليفارد الشيخ محمد بن راشد وشارع المركز المالي، على التوالي، ومن المقرر افتتاح مشروعَي التوسعة خلال النصف الأول من 2019، وسيضيفان 4500 موقف جديد للسيارات إلى «دبي مول».

-يجري العمل حالياً على إعادة تطوير «قرية السهول» لزيادة المساحات المخصصة للتأجير.