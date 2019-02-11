ورش توعوية تستهدف موظفي الجهات الحكومية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

نظم فريق عمل قسم توعية المستهلك في اقتصادية دبي، سلسلة من الورش التوعوية التي استهدفت الدوائر والجهات الحكومية، والتي تهدف إلى توعية موظفيها بقوانين وسياسات حماية المستهلك وتثقيفهم بواجباتهم وحقوقهم سعياً إلى زيادة الوعي وتعزيز دور هذه الجهات في المساهمة في الحفاظ على حقوق المستهلكين لتحقيق الهدف المشترك الذي يتمثل في خدمة المجتمع والمستهلكين والمتعاملين.

وقال مدير أول قسم توعية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عبداللطيف المرزوقي، إنه تمت زيارة وتوعية 10 جهات حكومية ضمن الخطة التوعوية لعام 2018، مشيراً الى أن فريق عمل قسم توعية المستهلك يتطلع إلى زيادة عدد الجهات المستفيدة من هذه الورش ومضاعفتها خلال العام الجاري، لاسيما بعد الأثر الإيجابي الذي تم رصده من تنظيم تلك الورش.

وأضاف المرزوقي، أن الورش شملت عدداً من المحاور المهمة بدأت بالتعريف بدور حماية المستهلك والدور الرئيس في حماية حقوق المستهلكين، ومن ثم عرض أهم القوانين التي يتوجب على المستهلكين معرفتها، حيث تم عمل أنشطة للموضوعات التي تمت مناقشتها لترسيخ المفاهيم للحاضرين وضمان الاستفادة القصوى.