1.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 1.6 مليار درهم. وأفادت الدائرة في بيان، بتسجيل 154 مبايعة بقيمة 700 مليون درهم، منها 32 مبايعة لأراضٍ بقيمة 500 مليون درهم و122 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 200 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 900 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، مبايعتان في منطقة الثنية الرابعة، الأولى بقيمة 149 مليون درهم، والثانية بقيمة 97 مليون درهم، تلتهما مبايعة بـ55 مليون درهم في منطقة الراس.

وتصدرت «الثنية الرابعة» المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت ثماني مبايعات بقيمة 261 مليون درهم، تلتها منطقة «سيح شعيب 2» بتسجيلها ثلاث مبايعات بنحو 12 مليون درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها ثلاث مبايعات بـ11 مليون درهم. وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في نخلة جميرا، تلتها مبايعتان في منطقة برج خليفة، الأولى بقيمة 13 مليون درهم والثانية بقيمة أربعة ملايين درهم.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 13 مبايعة بنحو 28 مليون درهم، وثالثة في «الخيران الأولى» بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

900

مليون درهم قيمة

الرهون التي تم

تسجيلها أمس.