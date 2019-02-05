"موانئ دبي" تناول 71 مليون حاوية بنمو 2.9% خلال 2018

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت موانئ دبي العالمية اليوم عن قيامها بمناولة 71.4 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) عبر محفظة أعمالها العالمية خلال عام 2018، مسجلة زيادة سنوية في أحجام المناولة الإجمالية على أساس التقارير المحاسبية بنسبة 1.9%، فيما بلغت الزيادة على أساس المقارنة المثلية 2.9%.

وقالت المجموعة في بيان صحافي اليوم إن المحطات الموحدة التابعة لها ناولت 36.8 مليون حاوية نمطية في 2018، محققة تحسنا في أدائها بنسبة 0.8% على أساس التقارير المحاسبية، ونموا سنويا بنسبة 1.4% على أساس المقارنة المثلية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: سلطان أحمد بن سليم، "يسرنا قيام محفظة أعمالنا العالمية بتحقيق النمو بالنظر إلى الأداء القوي في العام السابق وحالة عدم اليقين في التجارة العالمية".

وأضاف "شهدت محطاتنا في أوروبا والأمريكيتين نموا قويا مع تحسن الأداء في "لندن غيتواي" في المملكة المتحدة و"برنس روبرت" في كندا، وفي أفريقيا فقد ساهمت محطاتنا في كل من "دكار" في السنغال و "السخنة" في مصر في المحافظة على قوة الأداء في المنطقة".

وذكر، "أحرزنا في عام 2018 تقدما ملموسا في تعزيز عروض منتجاتنا وتنويع أعمالنا لتشمل نطاق أوسع من سلسلة التوريد العالمية وتقديم حلول أكثر ذكاءً على المدى الطويل لأصحاب البضائع. وبالتطلع إلى عام 2019، نتوقع أن تستمر محفظة أعمالنا في تحقيق النمو وسنواصل تركيزنا على تحقيق التميز التشغيلي وإدارة النفقات والاستثمار المنضبط، كي نظل الشريك التجاري المفضل".

وأوضح: "بالنظر إلى الأداء الثابت لأحجام المناولة عبر محفظة أعمالنا العالمية، فإننا في وضع يؤهلنا لتلبية توقعات السوق لأداء الشركة المالي لعام 2018".