الدرهم يعوّض خسائره أمام «الإسترليني» و«الين»

المصدر: شريف اليماني - دبي

شهد سوق صرف العملات، خلال الأيام السبعة الماضية، ارتفاعاً في سعر صرف الدرهم أمام ثلاث عملات، حيث عوض خسائره أمام الجنيه الإسترليني والين الياباني، فيما واصل ارتفاعه أمام الروبية الهندية.

وأظهرت بيانات لشركة الأنصاري للصرافة تراجع الدرهم أمام ست عملات، بينما ظل سعر الدرهم ثابتاً دون تغيير أمام سبع عملات أخرى.

إلى ذلك، قال مسؤولان في شركتي صرافة إن سوق الصرف في الإمارات كان مستقراً خلال تعاملات الأسبوع، موضحين أن سبب التغير في سعر صرف بعض العملات أمام الدرهم، يرجع إلى تغير سعر تلك العملات في الأسواق العالمية أمام الدولار الأميركي.

وتفصيلاً، شهد سعر الدرهم ارتفاعاً، أمام الجنيه الإسترليني الذي وصل إلى 4.803 دراهم، أمس، مقارنة بـ4.835 دراهم منذ أسبوع. وجاء ذلك عقب ارتفاع الجنيه خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي بنحو 0.186 درهم.

كما ارتفع الدرهم أمام الين الياباني ليصل إلى 0.03348 درهم مقارنة بـ0.03355 درهم منذ أسبوع بعد مكاسب حققها الين الأسبوع قبل الماضي، بلغت 0.00054 درهم، فيما واصل الدرهم ارتفاعه أمام الروبية الهندية التي وصلت إلى 0.05130 درهم مقارنة بـ0.05175 منذ أسبوع، لتخسر الروبية أمام الدرهم خلال أسبوعين نحو 0.00138 درهم.

وبالمقابل تراجع الدرهم أمام ست عملات، إذ ارتفع سعر اليورو إلى 4.205 دراهم، أمس، مقارنة بـ4.191 دراهم منذ أسبوع، معوضاً بذلك الخسائر التي حققها الأسبوع قبل الماضي الذي فقد خلاله 0.009 درهم من قيمته.

وارتفع الدولار الكندي أيضاً إلى 2.804 درهم مقارنة بـ2.775 درهم منذ أسبوع، ليواصل بذلك تحقيق مكاسبه التي وصلت الأسبوع قبل الماضي إلى 0.056 درهم.

كما ارتفع الدرهم المغربي ليصل إلى 0.3870 درهم مقارنة بـ0.3854 درهم منذ أسبوع، بعدما خسر نحو 0.0011 درهم من قيمته الأسبوع قبل الماضي.

وواصل سعر صرف البيسو الفلبيني ارتفاعه أيضاً ليصل إلى 0.07018 درهم، مقارنة بـ0.06993 درهم منذ أسبوع ومقارنة بـ0.06915 درهم منذ أسبوعين، فيما ارتفع البات التايلاندي إلى 0.1174 درهم مقارنة بـ0.1146 درهم منذ أسبوع و0.1125 درهم منذ أسبوعين. وارتفع الدينار الأردني إلى 5.19 دراهم مقارنة بـ5.184 دراهم منذ أسبوع.

وشهد الدرهم استقراراً أمام سبع عملات أخرى، هي: الريال السعودي عند 0.983 درهم، والدينار الكويتي عند 12.12 درهماً، والدينار البحريني عند 9.77 دراهم، والريال العماني عند 9.55 دراهم، واليوان الصيني عند 0.5448 درهم، والجنيه المصري عند 0.2075 درهم، والروبية الباكستانية عند 0.02648 درهم.

إلى ذلك، قال مساعد المدير العام رئيس العمليات في شركة الأنصاري للصرافة، علي النجار، إن تحركات سعر الصرف طبيعية ومرتبطة بتحرك سعر الدولار الأميركي عالمياً.

وأضاف النجار أن التحويلات المالية من وإلى الدرهم الإماراتي كانت مستقرة خلال تعاملات الأسبوع.

من جهته، أكد الأمر نفسه رئيس شركة البدر للصرافة، عادل خوري، الذي أشار إلى أن سعر الصرف شهد استقراراً خلال الأسبوعين الماضيين، وأن التغير دائماً في سعر الدرهم مرتبط بتغير الدرهم مقابل بقية العملات الأخرى.

سوق الصرف شهد استقراراً، خلال تعاملات الأيام الـ7 الماضية.