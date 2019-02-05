«فلاي دبي» تفتتح رحلاتها إلى مدينة كاليكوت الهندية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي» بدء رحلاتها إلى مدينة «كاليكوت» التي تعرف بـ«كويزيكود» في ولاية «كيرلا» الهندية، اعتباراً من الأول من فبراير الجاري.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأنها ستشغل رحلاتها إلى «كاليكوت» بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، من مطار دبي الدولي إلى مطار كاليكوت الدولي (CCJ)، لترفع من أعداد رحلاتها إلى 30 رحلة أسبوعياً تخدم ثماني محطات في الهند.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «باعتبارنا أول ناقلة من دبي تشغل رحلات مباشرة بين دبي وكاليكوت، فإننا نتوقع أن يتمتع الخط الجديد بإقبال كبير من المسافرين من دولة الإمارات إلى المنطقة، كما أن المسافرين من كاليكوت يمكنهم السفر إلى العديد من الوجهات الشعبية عبر شبكة (فلاي دبي) وشبكة (طيران الإمارات) التي تتيح لهم الوصول إلى مزيد من المدن».

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقد في كاليكوت، أمس، بمناسبة انطلاق رحلات «فلاي دبي»، قال نائب الرئيس للعمليات التجارية في الإمارات ودول التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وإفريقيا في «فلاي دبي»، سودير سريداران، إنه مع انطلاق خدمات الناقلة إلى كاليكوت، سيتمكن المسافرون من السفر إلى مئات الوجهات.