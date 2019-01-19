أسعار الذهب تسجل أول تراجع بعد ارتفاعات استمرت 6 أسابيع

المصدر: الإمارات اليوم ورويترز- دبي ولندن

سجلت أسعار الذهب، أمس، أول تراجع لها بعد ارتفاعات استمرت ستة أسابيع متتالية، محققة معدلات انخفاض بلغت 25 فلساً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، بحسب الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 156.75 درهماً، بانخفاض قيمته 25 فلساً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 147.25درهماً، مستقراً عند مؤشرات أسعاره الأسبوع الماضي.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 140.5 درهماً، بتراجع بلغ 25 فلساً، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 120.25 درهماً، بتراجع 25 فلساً.

وكانت أسعار الذهب سجلت ارتفاعات متتالية، بلغ مجملها خلال ستة أسابيع أكثر من تسعة دراهم للغرام.

إلى ذلك، هبط الذهب، عالمياً إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، أمس، مع تحسن أسواق الأسهم بفعل آمال حدوث انفراجة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما تماسك البلاديوم فوق مستوى 1400 دولار، بفعل نقص في المعروض.

وانخفض الذهب 0.4% في المعاملات الفورية إلى 1285.82 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ التاسع من يناير الجاري، عند 1283.51 دولاراً للأوقية.

كما انخفض الذهب 0.5% في العقود الأميركية الآجلة إلى 1285.2 دولاراً للأوقية.

وقفز البلاديوم 1.3% إلى 1413.5 دولاراً للأوقية. وكان المعدن بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 1434.5 دولاراً للأوقية أول من أمس.

ويتجه البلاديوم إلى الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي في أقوى مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر الماضي. وارتفع المعدن بنحو 12% منذ بداية الشهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3% إلى 807 دولارات للأوقية، بينما هبطت الفضة 0.3% إلى 15.47 دولاراً للأوقية.

سعر غرام الذهب

من عيار 24 قيراطاً بلغ

156.75 درهماً.