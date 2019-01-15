2.8 مليون زيارة إلى «دبي باركس آند ريزورتس» خلال 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمنتس» أمس، عن استقطاب وجهة المتنزهات الترفيهية «دبي باركس آند ريزورتس»، 2.8 مليون زيارة خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 22% مقارنة بالعام 2017.

وعزت الشركة استمرار النمو إلى الإطلاق الناجح لبرنامج العضويات السنوية، وزيادة معدل الإشغال في فندق «لابيتا»، إضافة إلى زيادة عدد الزيارات من شريحة الزوار الدوليين. وأوضحت الشركة المالكة لـ«دبي باركس آند ريزورتس» في بيان، أنه خلال الربع الأخير من 2018 استقطبت الوجهة الترفيهية أكثر من 819 ألف زيارة مقابل 796 ألف زيارة للفترة نفسها من العام 2017، مشيرة إلى أن الوجهة استفادت في الربع الرابع من العام الماضي من موسم الشتاء مع تنظيم العديد من الفعاليات، منها احتفالية «الهالوين»، واحتفالية اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، كما قامت الوجهة بأحياء العديد من العروض الترفيهية والباقات التفاعلية العائلية احتفالاً بإجازة الشتاء المدرسية. وأضافت أن معدل الاشغال في فندق «لابيتا» ارتفع ليصل الى 60% في العام 2018، ما يعكس التحسن الكبير عند المقارنة بمعدل إشغال نسبته 35% في العام 2017، بينما بلغ معدل الاشغال في الربع الرابع من العام الماضي 63%، فيما وصل إلى نحو 100% في الأيام الاخيرة من العام.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «دي إكس بي إنترتينمنتس»، محمد سليمان الملا، إن «معدل النمو في عدد الزيارات للعام 2018 شهد ارتفاعاً بنسبة 22% مقارنة بأعداد الزيارات للعام 2017، وبلغت نسبة شريح الزيارات عن طريق الزوار الدوليين 40% من إجمالي الزيارات، ما يعكس تحقيق شراكتنا مع (طيران الإمارات) و(هيئة الطرق والمواصلات) و(مطارات دبي) و(يونيون باي) لنتائجها المرجوة».