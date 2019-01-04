«طيران الإمارات»: عودة العمل بـ «ماي إيماريتس باس» خلال الشتاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أمس، عودة العمل ببرنامج «ماي إيماريتس باس» My Emirates Pass لزوّار دبي خلال موسم الشتاء الحالي، موضحة أن البرنامج يتيح لمسافري الشركة استكشاف المزيد من معالم دبي المميزة، والاستفادة من أسعار مخفضة، وعروض خاصة لدى أكثر من 500 موقع في دولة الإمارات، وذلك باستخدام بطاقة الصعود إلى الطائرة كبطاقة عضوية حصرية.

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان، بأنه بموجب «ماي إيماريتس باس»، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلاتها إلى دبي أو عبرها، خلال الفترة بين الأول من يناير الجاري و31 مارس المقبل، للاستفادة من أسعار خاصة، وعروض متنوعة في عدد من أبرز وجهات التسوق والترفيه وتناول الطعام، وذلك بمجرد إبراز بطاقات صعودهم على طائرات الناقلة، وبطاقة تعريف شخصية، مشيرة إلى أن العرض يخضع لبعض الشروط والأحكام.

وبيّنت الناقلة أن العملاء يستطيعون الاستفادة من عروض خاصة على التسوق والتجارب الترفيهية، تشمل خصماً يصل إلى 30% على معالجات «السبا»، و50% على الأنشطة الترفيهية الخارجية مثل الغولف والرياضات المائية، وحتى 50% في العديد من المطاعم الراقية، إضافة إلى 30% في الكثير من المحال التي تعرض بضائع بعلامات تجارية عالمية.

وقال نائب رئيس طيران الإمارات للمنتجات التجارية، محمد الهاشمي، إنه «يمكن للمسافرين القادمين إلى دبي، سواء في زيارة قصيرة أو لفترات إقامة أطول، تجربة ما توفره لهم المدينة بأقل التكاليف، من خلال الاستفادة من المزايا والعروض الخاصة لدى أكثر من 500 موقع».

وأضاف أن «عروض (ماي إيماريتس باس) توفر للزوار مزيداً من الفرص والخيارات لاستكشاف بعض أشهر الوجهات في دبي، مثل القرية العالمية و(دبي باركس آند ريزورتس)، الذي يضم ثلاثة متنزهات مميزة».

الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات الناقلة إلى دبي أو عبرها حتى 31 مارس المقبل.