1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.3 مليار درهم، أبرزها رهون بقيمة 1.1 مليار درهم من خلال 86 إجراءً.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، بتسجيل 74 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم، منها 15 مبايعة لأراض بقيمة 100 مليون درهم، و59 مبايعة لشقق وفلل بنحو 100 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض، ثم مبايعة بـ10 ملايين درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدّرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثلاث مبايعات بقيمة 28 مليون درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بتسعة ملايين درهم، وثالثة في «جميرا الأولى» بتسجيلها مبايعة واحدة بستة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة المركاض، تلتها مبايعة بستة ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بأربعة ملايين درهم في منطقة الوصل.

وتصدّرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم، تلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها ست مبايعات بنحو ثلاثة ملايين درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.