دبي تستقطب 12.8 مليون زائر دولي في 10 شهور

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن الإمارة استقبلت 12.88 مليون زائر دولي، خلال فترة الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، فيما وصل إجمالي عدد الليالي الفندقية إلى أكثر من 24 مليون ليلة.

ووفقاً للبيانات، فقد ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية أكتوبر الماضي، ليصل إلى 113 ألفاً و509 غرف، مقارنة بـ106 آلاف و272 غرفة بنهاية أكتوبر 2017، بنمو نسبته 6.81%، وبإضافة 7237 غرفة، ضمن 34 منشأة فندقية جديدة.

زائر دولي

وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «سياحة دبي»، أن الإمارة استقبلت 12.88 مليون زائر دولي، خلال الفترة من أول يناير الماضي إلى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ12.87 مليون زائر دولي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية أكتوبر الماضي، ليصل إلى 113 ألفاً و509 غرف، مقارنة بـ106 آلاف و272 غرفة بنهاية أكتوبر 2017، بنمو نسبته 6.81%، وبإضافة 7237 غرفة.

كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية في الإمارة بنهاية أكتوبر 2018، ليصل إلى 708 منشآت، مقارنة بـ674 منشأة بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة نسبتها نحو 5.04%، بإضافة 34 منشأة فندقية جديدة.

الليالي الفندقية

ووصل إجمالي عدد الليالي الفندقية إلى 24 مليوناً و49 ألف ليلة، مقابل 23 مليوناً و81 ألف ليلة، بنسبة نمو بلغت 2.86%، بينما وصل متوسط إشغال الغرف والشقق الفندقية إلى 75%. وبيّنت الإحصاءات، أن معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية وصل، بنهاية أكتوبر الماضي، إلى 451 درهماً، مقابل 477 درهماً، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 337 درهماً، مقابل 365 درهماً خلال فترة المقارنة.

وأشارت إلى أن الهند حلّت في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدّرة للزوّار إلى دبي، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر من العام الجاري، مسجلة نحو 1.6 مليون زائر، تلتها السعودية بنحو 1.3 مليون زائر، بينما حلّت المملكة المتحدة ثالثة مع 991 ألف زائر، فيما جاءت الصين في المركز الرابع ووصل عدد الزوّار منها إلى 708 آلاف زائر، في حين سجلت سلطنة عُمان 669 ألف زائر.

وحلّت روسيا في قائمة أكثر الأسواق نمواً في عدد الزوّار خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، مسجلة 49%، تلتها نيجيريا بنسبة 34%، فيما سجلت السوق الفرنسية نمواً بنسبة 18%، تلتها الصين وإيطاليا بنسبة 12% و10% على التوالي.

السوق الأوروبية

وفي ما يتعلق بمصدر الزوّار حسب المنطقة الجغرافية، أظهرت بيانات «سياحة دبي» أن السوق الأوروبية حلّت في المركز الأول في قائمة أكبر الأسواق، خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الجاري، بعد أن استحوذت على 21% من إجمالي العدد، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18%، ومنطقة جنوب آسيا بنسبة 17%، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا بنحو 11%، والشرق الأوسط بنسبة 10%.

وبلغت حصة منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية 8%، وأميركا نسبة 7%، بينما استحوذت القارة الإفريقية على 6%، مقابل 2% للقارة الأسترالية.

- روسيا سجلت أكثر الأسواق نمواً في عدد الزوّار بنسبة 49%.

- الهند تتصدّر الأسواق المصدّرة للزوّار إلى دبي بإجمالي 1.6 مليون زائر.