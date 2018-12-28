9.7 مليارات درهم تصــــرّفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 9.7 مليارات درهم، أبرزها رهون بقيمة 8.6 مليارات درهم من خلال 284 إجراء.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 549 مبايعة بقيمة 1.1 مليار درهم، منها 75 مبايعة لأراضٍ بقيمة 550 مليون درهم، و474 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 550 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 145 مليون درهم في منطقة أم سقيم الثالثة، تلتها مبايعة بـ108 ملايين درهم في منطقة ند حصة، ثم مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة القصيص الصناعية الخامسة.

وتصدّرت «اليفرة 2» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 11 مبايعة بـ26 مليون درهم، وثالثة في «اليفرة 3» بتسجيلها ثماني مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، ثم مبايعة بثمانية ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بسبعة ملايين درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت «ورسان الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 98 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 33 مبايعة بـ67 مليون درهم.