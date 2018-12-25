3.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية، في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أكثر من 3.6 مليارات درهم، منها رهون بقيمة 3.3 مليارات درهم من خلال 67 إجراء. وشهدت الدائرة، أمس، تسجيل 143 مبايعة بقيمة 300 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 160 مليون درهم، و119 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 140 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 108 ملايين درهم فى منطقة «ند حصة»، تليها مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم فى منطقة «نخلة جميرا»، تليها مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم فى منطقة «الثنية الخامسة».

وتصدرت منطقة «اليفرة 2» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت سبع مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبية الثالثة» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، ثم منطقة «اليفرة 3» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة خمسة ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة أربع ملايين درهم بمنطقة «الوصل» كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 13 مبايعة، بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 3.3 مليارات درهم، منها 17 رهناً لأراضٍ بقيمة 3.15 مليارات درهم، و50 رهناً لفلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة «نخلة ديرة» بقيمة 3.1 مليارات درهم.