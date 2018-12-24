2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.3 مليار درهم، أبرزها رهون بقيمة 2.2 مليار درهم من خلال 41 إجراءً.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الصادر عن الدائرة، بتسجيل 96 مبايعة بقيمة 100 مليون درهم، منها 13 مبايعة لأراض بقيمة 30 مليون درهم، و83 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 70 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 4.2 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة، تلتها مبايعتان بقيمة ثلاثة ملايين درهم، الأولى في منطقة الراشدية، والثانية في منطقة «وادي الصفا 7».

وتصدرت «اليفرة 3» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت أربع مبايعات خمسة ملايين درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها مبايعتين بأربعة ملايين درهم، وثالثة في «الثنية الخامسة» بتسجيلها مبايعة واحدة بقيمة أربعة ملايين درهم أيضاً.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بثمانية ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بسبعة ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة الوصل.

وتصدرت «ورسان الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 19 مبايعة بثمانية ملايين درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة خمسة ملايين درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها ست مبايعات بقيمة ستة ملايين درهم.