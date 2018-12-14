5.4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقّقت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 5.4 مليارات درهم، كانت أبرزها رهون بأكثر من 3.59 مليارات درهم من خلال 261 إجراءً.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 809 مبايعات بقيمة 1.81 مليار درهم، منها 76 مبايعة لأراضٍ بقيمة 891 مليون درهم، و733 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 921 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة المركز التجاري الأولى، تلتها مبايعة بـ130 مليون درهم في منطقة الثنية الأولى، ثم مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة المركز التجاري الأولى.

وتصدّرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في «وادي الصفا 3» بتسجيلها سبع مبايعات بـ33 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعتين في منطقة برج خليفة، الأولى بقيمة 18 مليون درهم، والثانية بسبعة ملايين درهم، تلتهما مبايعة بستة ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدّرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 110 مبايعات بقيمة 130 مليون درهم، تلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 64 مبايعة بـ62 مليون درهم.