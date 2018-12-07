2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 2.2 مليار درهم، أبرزها رهون بقيمة 1.3 مليار درهم من خلال 196 إجراء.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات، الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 413 مبايعة بقيمة 900 مليون درهم، منها 65 مبايعة لأراض بقيمة 500 مليون درهم و348 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 400 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 98 مليون درهم في منطقة الورقاء الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة ند حصة، ثم مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى.

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 3» بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في «ند الشبا الاولى» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعتين في منطقة المركاض، الأولى بـ10 ملايين درهم والثانية بثمانية ملايين درهم، إضافة إلى مبايعة بخمسة ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 70 مليون درهم، تلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها 50 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم.