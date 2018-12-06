578 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 578 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، بتسجيل 149 مبايعة بقيمة 411 مليون درهم، منها 24 مبايعة لأراض بقيمة 245 مليون درهم، و125 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 166 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 167 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 98 مليون درهم في منطقة الورقاء الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، ثم مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت سبع مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 3» بتسجيلها ثلاث مبايعات بـ12 مليون درهم، وثالثة في «وادي الصفا 5» بتسجيلها مبايعتين بأربعة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض، تلتها مبايعتان في منطقة نخلة جميرا قيمة كل منهما خمسة ملايين درهم.

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.