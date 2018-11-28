«إعمار» توقع الوثائق النهائية لبيع 5 فنادق في دبي لـ «أبوظبي الوطنية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «إعمار العقارية» أن شركة أعمال الضيافة والترفيه المملوكة لها بالكامل (مجموعة إعمار للضيافة)، وقعت الوثائق النهائية مع «أبوظبي الوطنية للفنادق»، لبيع كامل مصالحها الاقتصادية في محفظة تضم خمسة فنادق في دبي. وأعلن الطرفان أن إغلاق الصفقة خاضع للوفاء بعدد من الشروط، ومن المتوقع استكمالها بنهاية 2018 أو مطلع 2019.

وتضم محفظة الفنادق كلاً من «العنوان دبي مول»، و«العنوان بوليفارد»، و«العنوان مرسى دبي»، و«فيدا وسط المدينة»، و«منزل وسط المدينة»، وذلك بإجمالي نحو 1000 غرفة.

وبموجب الصفقة، ستدخل «أبوظبي الوطنية للفنادق» في اتفاقيات إدارة طويلة الأمد مع «مجموعة إعمار للضيافة»، حيث ستواصل الأخيرة تشغيل الأصول المنضوية تحت مظلة العلامتين التجاريتين «العنوان للفنادق والمنتجعات»، و«فيدا للفنادق والمنتجعات».

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، محمد العبار: «حققت أعمال (إعمار) في قطاع الضيافة نمواً كبيراً منذ إطلاقها عام 2007، والانتقال إلى أعمال إدارة الأصول سيتيح الاستفادة المثلى من القدرات الحقيقية للشركة في هذا المجال».

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة «أبوظبي الوطنية للفنادق»، أحمد محمد سلطان سرور الظاهري: «ستسهم الصفقة في تعزيز حضورنا في دبي، وتوسعة محفظتنا في قطاع أصول الضيافة الفاخرة التي تشمل حالياً (ريتز كارلتون أبوظبي جراند كانال)، و(بارك حياة جزيرة السعديات)، و(سوفيتيل جميرا بيتش ريزيدنس)، بالإضافة إلى مجموعة عقاراتنا من علامات تجارية راقية مثل (لو ميريديان)، و(شيراتون)، وفندقي (هيلتون) في إمارة أبوظبي، يجري حالياً تحويل علامتيهما التجاريتين إلى (راديسون بلو). ولدى (أبوظبي الوطنية للفنادق) حصص في منتجعات في مصر والمغرب أيضاً». وأضاف: «نسعى إلى مواصلة النمو وتعزيز القيمة التي نقدمها لمساهمينا. والشراكة المستمرة مع (مجموعة إعمار للضيافة) ستكون رافداً قوياً لنمو الشركتين في المرحلة المقبلة».