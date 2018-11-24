نظام ردّ الضريبة للسياح يرفع مبيعات المشغولات الذهبية

المصدر: أحمد الشربيني ــ دبي

أكد مسؤولو محال لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، وجود تحسن وارتفاع في طلب السياح على شراء المجوهرات والمشغولات الذهبية، عقب تطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح عبر مطارات دبي وأبوظبي والشارقة.

وتوقعوا نمواً في حركة الطلب خلال ديسمبر المقبل، والذي يتضمن عطلات مثل «اليوم الوطني» لدولة الإمارات، وأعياد الميلاد، ورأس السنة الميلادية، مدعوماً بتزايد حركة السياحة مع اعتدال الطقس.

أسعار الذهب

وتفصيلاً، سجلت أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، ارتفاعات راوحت قيمتها بين 1.5 ودرهمين للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها خلال الأسبوع السابق، وذلك وفقاً للمؤشرات المعلنة في سوقي دبي والشارقة.

وتأتي تلك الارتفاعات بعد سلسلة انخفاضات محدودة استمرت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وبلغ مجملها 2.5 درهم.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 148.75 درهماً بارتفاع قدره درهمان، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 22 قيراطاً 139.75 درهماً بزيادة قدرها درهمان كذلك. ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً إلى 133.25 درهماً بارتفاع بلغ 1.75 درهم، في حين سجل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 114.25 درهماً بزيادة بلغت 1.5 درهم.

استرداد الضريبة

وقال مدير المبيعات في محل «لاكي» للمجوهرات، جاي فيجاي، إن أسواق الذهب شهدت أخيراً تحسناً وارتفاعاً في طلب السياح على شراء المجوهرات والمشغولات الذهبية بمختلف أنواعها، وذلك عقب بدء تطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح عبر مطارات الدولة، ما دعم من نشاط الأسواق، مقدراً نمو مبيعات السياح بعد تطبيق نظام رد الضريبة، بـ20% مقارنة بفترات سابقة.

وأشار إلى وجود بطء في الطلب من قبل المقيمين، تأثراً بعودة أسعار الذهب للارتفاع بعد انخفاضات استمرت ثلاثة أسابيع متتالية.

وأوضح أن عدداً كبيراً من التجار يعوّلون على تحسن المبيعات للسياح وللمقيمين خلال ديسمبر المقبل، والذي يتضمن عطلات مثل «اليوم الوطني» لدولة الإمارات، وأعياد الميلاد، ورأس السنة الميلادية، مدعوماً بتزايد حركة السياحة خلال هذه الفترة، مع تحسن واعتدال الطقس.

نمو متوقع

من جهته، اتفق مدير شركة «دهكان» للمجوهرات، جاي دهكان، في أن بدء تطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح كان له انعكاسات إيجابية في تحسن الإقبال على شراء المشغولات والمجوهرات في الأسواق، مقدراً نمو المبيعات بنسبة تراوح بين 20 و25%، مقارنة بفترة ما قبل تطبيق نظام الاسترداد.

وتوقع دهكان نمو نسب المبيعات للسياح بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن شهر ديسمبر يشهد في المعتاد معدلات رواج للنشاط السياحي، إضافة إلى مواكبته لعدد من المناسبات والعطلات.

أما مدير المبيعات في محل «مجوهرات المطروشي»، ديب راجيش، فأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب أثر على الطلب من قبل المقيمين، فيما عزز تطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح من ارتفاع إقبالهم على شراء المشغولات الذهبية والمجوهرات، متوقعاً معدلات نمو أكبر خلال الشهر المقبل.

- ارتفاع الذهب أثر على الطلب من قبل المقيمين.