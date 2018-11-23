3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقّقت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من ثلاثة مليارات درهم، كان أبرزها رهون بقيمة مليار و985 مليون درهم، من خلال 186 إجراء.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات، الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 629 مبايعة بقيمة مليار و68 مليون درهم، منها 79 مبايعة لأراض بقيمة 405 ملايين درهم، و550 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 663 مليون درهم. وجاء أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة الورقاء الأولى، ثم مبايعة بـ19 مليون درهم في منطقة ند الشبا الثالثة.

وتصدرت «اليفرة 2» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها ست مبايعات بـ41 مليون درهم. وكان أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعتين في منطقة المركاض، قيمة كل منهما 13 مليون درهم، تلتهما مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت «ورسان الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 132 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم.