416 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية، في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 416 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات بتسجيل 166 مبايعة بقيمة 256 مليون درهم، منها 18 مبايعة لأراضٍ بقيمة 85 مليون درهم، و148 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 171 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 160 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض، ثم مبايعة بسبعة ملايين درهم في منطقة محيصنة الثانية.

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت خمس مبايعات بتسعة ملايين درهم، تلتها منطقة مردف بتسجيلها مبايعتين بخمسة ملايين درهم.

وكانت مبايعتان من أهم مبايعات الشقق والفلل في منطقة نخلة جميرا: الأولى بقيمة 21 مليون درهم، والثانية بـ16 مليون درهم، فيما تصدرت «ورسان الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 20 مبايعة بثمانية ملايين درهم.