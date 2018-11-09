2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 2.2 مليار درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 632 مبايعة بقيمة 1.2 مليار درهم، منها 156 مبايعة لأراض بقيمة 600 مليون درهم، و476 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 600 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم في منطقة «وادي الصفا 5»، تلتها مبايعة بـ24 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 47 مبايعة بقيمة 94 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها 34 مبايعة بـ47 مليون درهم، وثالثة في «وادي الصفا 5» بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 163 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تلتها مبايعة بنحو 15 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، وأخيراً مبايعة بثمانية ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت «ورسان الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم، تلتها منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 65 مليون درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 37 مبايعة بـ30 مليون درهم.