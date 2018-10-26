2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 2.9 مليار درهم، كانت أربزها رهون بقيمة 1.6 مليار درهم، من خلال 243 إجراءً.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات، الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 710 مبايعات بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 118 مبايعة لأراض بقيمة 600 مليون درهم، و592 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 700 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي مبايعتان في منطقة جبل علي قيمة كل منهما 59 مليون درهم، تلتهما مبايعة بـ50 مليون درهم في منطقة وادي العمردي.

وتصدّرت «اليفرة 2» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 43 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها 17 مبايعة بـ48 مليون درهم، وثالثة في «الحبية الثالثة» بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعتان في منطقة «جزيرة 2» الأولى بقيمة 13 مليون درهم، والثانية بـ11 مليون درهم، تلتهما مبايعة بتسعة ملايين درهم في منطقة برج خليفة. وتصدّرت «ورسان الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 127 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 143 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 71 مليون درهم.