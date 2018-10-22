520 مليون درهم تصرّفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 520 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 185 مبايعة بقيمة 298 مليون درهم، منها 17 مبايعة لأراضٍ بقيمة 108 ملايين درهم، و168 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 190 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 50 مليون درهم في «منطقة وادي العمردي»، تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في «منطقة المركاض»، وأخرى بقيمة خمسة ملايين درهم في «منطقة معيصم الأولى».

وتصدرت «الراشدية» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة أربعة ملايين درهم، تليها «منطقة الثنية الخامسة» بتسجيلها مبايعتين بقيمة سبعة ملايين درهم، وثالثة «معيصم الأولى» بتسجيلها مبايعتين بقيمة سبعة ملايين درهم.

وجاءت مبايعتان بقيمة أربعة ملايين درهم لكل منها في «منطقة الخيران الأولى» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تليهما مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت «ورسان الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 60 مبايعة بنحو 30 مليون درهم، تليها «منطقة الخيران الأولى» بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 222 مليون درهم، منها 23 رهناً لأراضٍ بقيمة 171 مليون درهم، و39 رهناً لفلل وشقق بقيمة 51 مليون درهم، كان أهمها في «منطقة الجداف» بقيمة 115 مليون درهم، وأخرى في «منطقة برج خليفة» بقيمة 18 مليون درهم.