«دبي للمجوهرات»: إقبال على بيع المشغولات الذهبية عبر «إنستغرام»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي (دبي للمجوهرات)، بأنها لاحظت إقبالاً من كوادر شابة للاتجار في المشغولات الذهبية عبر تطبيق «إنستغرام» أخيراً.

وأشارت (المجموعة)، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنها تعتبر ظاهرة إيجابية للأسواق، لاسيما إذا تم تشريعها وترخيصها وفق الأطر القانونية، خصوصاً أنها لا تخضع لأنظمة سداد الضريبة، لافتة إلى أن إعفاء سلاسل التوريد من «القيمة المضافة» أعاد النشاط لقطاع إعادة تصدير الذهب والمجوهرات.

وتوقعت (المجموعة) أن المؤشرات أظهرت تحسن الأسواق خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربعين الأول والثاني من العام نفسه، متوقعة ظهور تحسن بشكل أكبر مع تطبيق نظام رد الضريبة للسائحين قبل نهاية 2018.

كوادر شابة

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس ادارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن «هناك ظاهرة انتشرت في الأسواق أخيراً، من خلال إقبال كوادر شابة للاتجار في مشغولات الذهب عبر تطبيق (إنستغرام) للتواصل الاجتماعي، وذلك عبر عرض منتجات والإعلان عن سبل التواصل لبيعها»، لافتاً إلى أن «الظاهرة لها آثار إيجابية في دمج كوادر شابة جديدة في العمل بالقطاع، كما أنها ترفع من تنافسية القطاع، لكنها تحتاج لوضعها تحت الأطر القانونية، خصوصاً أن العاملين وفق هذه الآلية لا يسددون ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يشكل تنافسية غير منصفة مع المحال المرخصة، التي تعمل بشكل قانوني وتسدد الضريبة».

وأضاف أن «(المجموعة) تلقت ملاحظات أخيراً، حول تلك الظاهرة، التي يجب أن تعمل وفق الأطر القانونية لتوفير الحماية الكافية لتعاملات المستهلكين، وفي الوقت نفسه لحماية تعاملات من يتاجرون عبر تلك الآلية، من خلال وضعهم تحت مظلة القانون».

منافذ البيع

وأشار عبدالله، إلى أن «الشركات التي تعمل في تجارة المشغولات والمجوهرات عبر منافذ البيع في الأسواق، مازالت تحركاتها نحو البيع عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، غير سريعة، مع اعتمادها بشكل أكبر على العمل وفق أنظمة البيع التقليدية في الأسواق، وبالتالي فإن عملية التحول والتوسع نحو تلك الأنظمة ستتم بشكل تدريجي وستستغرق وقتاً بالنسبة للشركات العاملة في الأسواق».

وأوضح أن «(المجموعة) رصدت خلال الفترة التي أعقبت تطبيق قرار إعفاء سلاسل التوريد في قطاع الذهب من ضريبة القيمة المضافة، مظاهر لعودة الانتعاش لمجال تجارة الجملة وإعادة التصدير، خصوصاً أن الأخير قد شهد بعض الصعوبات منذ تطبيق (الضريبة) مطلع العام الجاري».

مبيعات المشغولات

وقال إن «الربع الثالث من العام الجاري، شهد مؤشرات تحسن في مبيعات المشغولات في الأسواق المحلية، مقارنة بالربعين الأول والثاني من العام نفسه، وذلك مع التعافي التدريجي، مع بدء اعتياد المتعاملين على تطبيق ضريبة القيمة المضافة ضمن فواتير وكلفة الشراء».

وأضاف عبد الله، أنه «من المتوقع أن يشهد الربع الرابع من العام الجاري، معدلات تحسن بنسب أفضل في المبيعات، وذلك مع بدء التطبيق المتوقع لقرار رد قيمة الضريبة للسائحين، ولمواكبة الربع الرابع لموسم الشتاء، وزيادة حركة السائحين في الأسواق، إضافة لوجود بعض المناسبات المحفزة للشراء لعدد من الجنسيات، مثل (مهرجان الأضواء) أو (يوم ديوالي)، الذي يشهد معدلات اقبال كبيرة من الآسيويين على شراء الذهب، إضافة لمناسبات أعياد الميلاد والكريسماس».