1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم، كانت أبرزها رهونات بقيمة مليار درهم، من خلال 75 إجراءً.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، الصادر عن الدائرة، بتسجيل 208 مبايعات بقيمة 500 مليون درهم، منها 34 مبايعة لأراض بقيمة 250 مليون درهم، و174 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 250 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 81 مليون درهم في منطقة جبل علي الصناعية الأولى، تلتها مبايعة بقيمة 48 مليون درهم في منطقة «وادي الصفا 2»، ثم مبايعة بقيمة 19 مليون درهم فىي منطقة الثنية الرابعة. وتصدّرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ست مبايعات بقيمة 21 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها ست مبايعات أيضاً، بقيمة ثمانية ملايين درهم، وثالثة في «معيصم الأول» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 20 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعتين في منطقة مرسى دبي، الأولى بسبعة ملايين درهم، والثانية بخمسة ملايين درهم، فضلاً عن مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى، التي تصدّرت المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، بتسجيلها 52 مبايعة بقيمة 110.3 ملايين درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 33 مليون درهم، وثالثة في منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم.

دبي - الإمارات اليوم