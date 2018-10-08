شركات المشغولات والمجوهرات تتنافس بتخفيضات وصيانة مجانية وضمان مدى الحياة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

تنافست شركات مختصة بتجارة المشغولات الذهبية والمجوهرات، أخيراً، في طرح عروض ترويجية مبتكرة بالأسواق لتنشيط حركة المبيعات وجذب المتعاملين. ورصدت «الإمارات اليوم»، في جولة ميدانية بالأسواق، طرح شركات لعروض مبتكرة في الأسواق، تشمل تخفيضات سعرية على عدد من المنتجات، والصيانة المجانية أو الضمان مدى الحياة للمجوهرات.

بدورها، اعتبرت «مجموعة الذهب والمجوهرات» بدبي، أن انتشار العروض التنافسية له انعكاسات إيجابية على تحسن حركة الطلب بالأسواق، وكذلك تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، لافتة إلى أن النسب الأكبر من العروض تشمل قطاع المجوهرات، مع رغبة معظم الشركات في تنشيط حركة الطلب عليها بشكل مناسب.

زيادة التنافسية

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمجموعة «ملبار للذهب والألماس»، عبدالسلام كي بي، إن «الأسواق شهدت، أخيراً، زيادة المنافسة بين الشركات العاملة في قطاع تجارة الذهب والمجوهرات، عبر طرح عروض متنوعة لزيادة حصصها من المبيعات، وتنشيط حركة الطلب»، لافتاً إلى أن «شركته طرحت عرضاً بمنح عملة ذهبية عند الشراء بمبلغ 3000 درهم لمجوهرات الألماس، ثم أنهت العرض وطرحت عرضاً آخر بضمان مجاني مدى الحياة والصيانة على المجوهرات المبيعة من قبل متاجرها، وذلك لرفع حركة الطلب على تلك المنتجات».

وأشار مدير شركة «انفار لكشري للمجوهرات»، عبدالله حسن انفار، إلى أن «شركته لجأت لمواكبة حدة المنافسة أخيراً في الأسواق، عبر طرح تخفيضات بنسبة 30% على عدد من منتجات المجوهرات، لزيادة حركة المبيعات وتنشيط الإقبال على المنافذ».

ضمان مجاني

من جهته، قال رئيس قسم التسويق في شركة «داماس» للمجوهرات، جهاد الحويك، إن «الشركة طرحت عبر متاجرها عرضاً لمنح الضمان مدى الحياة على المجوهرات التي تباع عبر المنافذ التابعة لها، في إطار تنشيط المبيعات»، مبيناً أن «توجه عدد من الشركات للمنافسة أخيراً لتقديم عروض الضمان والصيانة المجانية للمجوهرات، يرجع أهميته إلى الارتفاع الكبير لأسعار المجوهرات التي تراوح مؤشراتها المتوسطة بين 100 ألف درهم ونحو مليون درهم، وبالتالي توفير عروض الضمان المجاني من الأمور الجاذبة للمتعاملين في ذلك القطاع».

وأشار إلى أن «توفير الضمان مدى الحياة للمجوهرات يتم بشرط إحضار المجوهرات مرة سنوياً للفحص، وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، سواء بالإصلاح أو استبدال قطع، لو تطلب الأمر، وفقاً لحالة المجوهرات».

وأوضح الحويك أن «الضمان يتضمن صيانة مجانية، تعني فحص القطع وإصلاح أي كسر أو خروج فص أو قطعة أحجار كريمة من مكانهما، خصوصاً أن المجوهرات التي تعتمد على المزج بين الذهب والألماس أو الأحجار الكريمة، تكون معرضة مع الاستخدام للخروج من مكانها، أو فك اللصق الرابط بينها وبين القطعة الذهبية، ما قد يعرض المتعاملين لخسائر مالية باهظة عند أي تلف أو سقوط حجر ألماس من موضعه».

وذكر أن «الصيانة كانت تتم برسوم مالية قبل إطلاق ذلك العرض وتطبيقه، بما يعني أن العرض يوفر قيمة مضافة للمتعاملين، في الحفاظ على ضمان مدى الحياة للمجوهرات الخاصة بهم».

تخفيضات سعرية

بدوره، أكد مدير المبيعات في شركة «ماميا للمجوهرات»، حيرات ردهليكا، أن «الشركة طرحت تخفيضات سعرية على بعض قطع المشغولات والمجوهرات، فيما طرحت عروضاً للصيانة والضمان على بعض قطع المجوهرات التي تباع عبر متاجرها، وذلك في إطار المنافسة مع المتاجر الأخرى ورفع حصصها السوقية من المبيعات».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة الذهب والمجوهرات» في دبي مدير شركة «جوهرة» للمجوهرات، توحيد عبدالله، إن «ارتفاع مظاهر التنافسية بين الشركات خلال الفترة الأخيرة في الأسواق من المؤشرات الإيجابية التي تسهم في رفع حركة المبيعات في الأسواق، كما تعود بالفائدة على المتعاملين في الحصول على خدمات ذات قيمة مضافة»، وأضاف أن «النسب الأكبر من العروض تشمل قطاع المجوهرات، مع رغبة معظم الشركات في تنشيط حركة الطلب عليها بشكل مناسب».