504 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن التصرفات العقارية حققت أكثر من 504 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 149 مبايعة بقيمة 273 مليون درهم، منها 72 مبايعة للأراضي بقيمة 177 مليون درهم، و77 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 96 مليون درهم.

وأكدت الدائرة في بيان أمس، أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 22 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، تليها مبايعة بقيمة 7.5 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 4.9 ملايين درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 107.2 ملايين درهم، وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها سبع مبايعات بنحو 11.2 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 7 بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 13.6 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 3.7 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 3.3 ملايين درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 5.3 ملايين درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 24.9 مليون درهم، وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 11.7 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 231 مليون درهم، منها 12 رهناً لأراضٍ بقيمة 197 مليون درهم و28 رهناً لفلل وشقق بقيمة 34 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 116 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 27 مليون درهم.