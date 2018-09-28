4.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبـي فــي أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 4.3 مليارات درهم، أبرزها رهون بقيمة ثلاثة مليارات درهم من خلال 284 إجراء.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات، الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 618 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 106 مبايعات لأراضٍ بقيمة 700 مليون درهم، و512 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 600 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تلتها مبايعة بقيمة 63.2 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت «ند الشبا الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم، تلتها منطقة «الحبية الثالثة» بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، ثم «وادي الصفا 3» بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 44 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تلتها مبايعة بثمانية ملايين درهم في منطقة «برج خليفة»، وأخيراً مبايعة بسبعة ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «ورسان الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 74 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم، ثم «الخليج التجاري» بتسجيلها 47 مبايعة بـ48 مليون درهم.