1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.5 مليار درهم، أبرزها رهون بقيمة 1.1 مليار درهم من خلال 52 إجراء.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات بتسجيل 116 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 28 مبايعة لأراضٍ بقيمة 250 مليون درهم و88 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 150 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 87 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة جزر العالم، ثم مبايعة بسبعة ملايين درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت «ند الشبا الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 7» بتسجيلها مبايعتين بتسعة ملايين درهم، وثالثة في «الحبية الثالثة» بتسجيلها مبايعتين ايضاً بقيمة أربعة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تلتها مبايعة بسبعة ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة ثلاثة ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.

وتصدرت «ند الشبا الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.