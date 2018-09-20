"اتصالات" توفّر iPhone XS و iPhone XS Max وساعة Apple Watch Series 4

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات" اليوم عن إطلاقها هواتف iPhone الأكثر تطوراً على الإطلاق، وهي (iPhone XS) و (iPhone XS Max) وكذلك ساعة Apple Watch Series 4 المزودة بنظام GPS”" وخاصية الاتصال "المتنقل" (Cellular)، حيث ستكون الأجهزة الجديدة متوفرة ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018 عبر كافة منافذ البيع التابعة لـ "اتصالات" عبر الموقع www.etisalat.ae/iphonexs وكذلك عبر تطبيق My UAE Etisalat .

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات" خالد الخولي "يسعدنا أن نوفّر لعملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة هاتفي (iPhone XS) و (iPhone XS Max) الذي طال انتظارهما، إضافة الى ساعة ِApple Watch Series 4 المزودة بنظام GPS”" وخاصية الاتصال "المتنقل" (Cellular)، وذلك في نفس وقت اتاحتهم في الأسواق العالمية، لافتاً الى الترحيب الكبير التي لاقته أجهزة Apple الجديدة لدى مشتركي "اتصالات"، ليؤكد بهذا السياق التزام "اتصالات" بتقديم أفضل العروض لمشتركيها".

وأضاف الخولي "يمكن للعملاء الاستفادة من برنامج «آيفون مدى الحياة» للحصول على أحدث هواتف iPhone ، كما يمكن الحصول على أحد الأجهزة الجديدة عبر خيارات الدفع الذكية، وذلك بأقساط شهرية لمدة 12 أو 18 أو 24 شهراً، الأمر الذي يجعل الأجهزة الجديدة في متناول الجميع".

وسيتمكن مشتركي "اتصالات" من الحصول على “iPhone XS” و “iPhone XS Max”. عبر خيارات الدفع الذكي بأقساط ميسرة، بعقد لمدة 12 أو 18 أو 24 شهراً، كما يمكنهم الاستفادة من خدمة AppleCare+ مقابل 30 درهماً في الشهر. حيث يمكن اقتناء iPhone XS بمبلغ 185 درهماً شهرياً من خلال خطة دفع ذكية لمدة 24 شهراً، أو يمكن الحصول على iPhone XS Max مقابل 210 درهماً شهرياً.

كما يتوفر عرض خاص بمناسبة إطلاق الهواتف الجديدة، وهو اتاحة ستة أشهر من الاشتراك المجاني في خدمة Apple Music وشهرين من خدمة تخزين البيانات السحابية iCloud بسعة 200 جيجابايت، وذلك عند شراء أي من أجهزة iPhone الجديدة من "اتصالات". كما يمكن لمشتركي خطوط الدفع المسبق من "اتصالات" الحصول على 10 جيجابت من البيانات مجاناً عند شرائهم أحد أجهزة iPhone. كما يمكن للعملاء الاستفادة من تخفيض بنسبة 40% من قيمة الإيجار الشهري لأي جهاز آخر (مثل iPhad وساعة Apple Watch و Airpod ( عند شرائهم مع جهاز “iPhone XS” و “iPhone XS Max”.

ويتوفر هاتفي iPhone XS و iPhone XS Max بسعة 64 و256 و512 جيجابايت. ويمكن اقتناء iPhone XS بسعة 64 جيجابت مقابل 4028 درهم تدفع لمرة واحدة، و4628 درهم لسعة 256 جيجابت و5437 درهم لسعة 512 جيجابت. أما أسعار الـ iPhone XS Max لسعة 64 جيجابت فهي أكثر بـ 200 درهم من جهاز XS الأصغر حجماً وتبدأ من 4248 درهم، و5028 درهماً لسعة 256 جيجا، و5837 درهماً لسعة 512 جيجابت. وتضاف للأسعار المذكورة 5% قيمة الضريبة المضافة. للاطلاع على التفاصيل الكاملة للأسعار يمكن زيارة الموقع: www.etisalat.ae/iphonexs.

يذكر أن هواتف iPhone XS و iPhone XS Max هي أكثر هواتف الـiPhone تطوراً على الإطلاق، حيث تتزين بشاشات فائقة التطور بمقاس 5.8 بوصة و 6.5 بوصة والتي تستخدم تكنولوجيا الـ Super Retina التي تتيح درجة مميزة من اضاءة الشاشة كما تُوفر نسبة وضوح أقوى بـ 60% من سابقاتها للصور العالية الوضوح HDR. وتحتوي هواتف الـ XS و الـ XS Max على العديد من التقنيات المتطورة منها المنظومة المُطورة للكاميرا المزدوجة والتي تتيح خيارات غير مسبوقة للصور والفيديو، ومعالج البيانات A12 Bionic chip الذي يستخدم تكنولوجيا الجيل القادم من الـ Neural Engine، ونظام أسرع للتعرف على الوجه Face ID، وسماعات بمنظومة صوت ستيريو واسعة، وحماية ضد التأثر بالماء، ونوعية قوية جديدة من الزجاج لم تستخدم في أي هاتف متحرك آخر على الاطلاق، ولون ذهبي جذاب بالإضافة الى خيارات اللون الفضي والرمادي. كما تتيح الهواتف الجديدة من أبل سرعات مضاعفة للتحميل عبر استخدام تكنولوجيا الجيل الرابع المطورة LTE بسعة من فئة الجيجا، وتتيح الأجهزة الجديدة درجة غير مسبوقة من الوضوح لألعاب الفيديو عبر أكبر شاشات منذ انطلاق سلسلة آيفون بدرجة وضوح 3 ملايين بيكسل.

ويحتوي الجهازين على الشرائح المزدوجة التي تستخدم الشريحة المتناهية الصغر nano-SIM والشريحة الالكترونية eSIM، وتعمل "اتصالات" في الوقت الراهن مع شركة Apple لتوفير خدمة الشريحة الإلكترونية eSIM التي ستتوفر مع هواتف iPhone الجديدة.

أما الهاتف الثالث الجديد iPhone XR والذي يمكن عدد أكبر من الناس من الاستمتاع بالتكنولوجيا المتقدمة لشركة أبل، فسيكون متاحاً للحجز عبر منصات "اتصالات" من تاريخ 19 أكتوبر المقبل 2018، ويتضمن الـ XR تكنولوجيا الـ Super Retina التي تتيح درجة مميزة من الألوان الغير مسبوقة في قطاع أجهزة الهواتف المتحركة في شاشة بحجم 6.1 بوصة وتصميم زجاجي ممزوج مع الألومينيوم والتي تتضمن أيضاً تقنية الـ True Tone التي تضفي عنصر عالية من وضوح الصور تضاهي الطبيعة.

يحتوي هاتف الـ XR على معالج البيانات A12 Bionic chip الذي يستخدم تكنولوجيا الجيل القادم من الـ Neural Engine، ونظام أسرع للتعرف على الوجه Face ID، وكاميرا بدرجة رفيعة من التطور باستخدام تقنية الـ TrueDepth التي تتيح التقاط صور مميزة باستخدام عدسة واحدة، وتكنولوجيا الـجيل الرابع المطورة LTE لسرعات التحميل العالية.

ساعة أبل الذكية الجديدة Apple Watch Series 4 تم إعادة تصميمها الهندسي بحيث تتيح لمستخدميها أن يكونوا على تواصل مستمر وتعمل على مراقبة الأنشطة الصحية لأجسامهم بصورة أقوى من سابقاتها. تحتوي الساعة على شاشة أكبر بـ 30% وتصميم أقل سمكاً، كما تحتوي على تفاصيل عرض جديدة تحتوى على معلومات أكثر دقةً وتفصيلاً. وتأتي الساعة الجديدة Apple Watch Series 4 بنظام التشغيل المتطور watchOS 5 الذي يتيح عناصر متقدمة من تكنولوجيا الاتصالات ومقدرات ثورية للمراقبة الصحية بما في ذلك جهاز الجيرسكوب وجهاز قياس التسارع بتقنيات متقدمة تستطيع اكتشاف السقوط القوي المفاجئ.