534 مليون درهم قيمة تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 534 مليون درهم. وأكدت الدائرة في بيان أمس، أنها شهدت تسجيل 124 مبايعة بقيمة 275 مليون درهم، منها 39 مبايعة للأراضي بقيمة 153 مليون درهم، و85 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 122 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة الرفاعة.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم، تلتها منطقة الخوانيج الأولى بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة تسعة ملايين درهم، ثم منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة أربعة ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 259 مليون درهم، منها 29 رهناً لأراضٍ بقيمة 229 مليون درهم، و23 رهناً لفلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم.