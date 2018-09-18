دبي تستقطب 9.25 ملايين زائر دولي في 7 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن الإمارة استقبلت 9.25 ملايين زائر دولي، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته 0.54%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي بنهاية يوليو الماضي، ليصل إلى 111 ألفاً و332 غرفة، مقارنة بـ105 آلاف و73 غرفة نهاية يوليو 2017، بنمو نسبته نحو 6%. كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية في الإمارة بنهاية يوليو 2018، ليصل إلى 700 منشأة، مقارنة بـ679 منشأة بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، بزيادة نسبتها نحو 3.09%، فيما وصل إجمالي عدد الليالي الفندقية إلى 17.24 مليون ليلة، مقابل 16.65 مليون ليلة، بنسبة نمو بلغت 3.54%، بينما وصل متوسط إشغال الغرف والشقق الفندقية إلى 76%.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية بنهاية يوليو الماضي إلى 476 درهماً، مقابل 503 دراهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 388 درهماً، مقابل 397 درهماً. وأشارت البيانات إلى أن الهند حلت في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدرة للزوّار إلى دبي، خلال الفترة بين يناير ويوليو من العام الجاري، مسجلة نحو 1.2 مليون زائر، تلتها السعودية بإجمالي 919 ألف زائر، بينما حلت المملكة المتحدة ثالثة مع 680 ألف زائر، في حين جاءت الصين في المركز الرابع بعد أن وصل عدد الزوار منها إلى 512 ألفاً، فيما سجلت سلطنة عُمان 467 ألف زائر.

وحسب البيانات، تصدّرت روسيا قائمة أكثر الأسواق نمواً من حيث أعداد الزوار بنسبة 70%، تلتها نيجيريا بنسبة 30%، وفرنسا بنسبة 18%، وألمانيا بنسبة 14% والصين وإيطاليا بنسبة 10% لكل منها.

وفي ما يتعلق بمصدر الزوّار حسب المنطقة الجغرافية، أظهرت بيانات «سياحة دبي» أن السوق الأوروبية حلت في المركز الأول في قائمة أكبر الأسواق خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بعد أن استحوذت على 21% من إجمالي العدد، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 18%، ومنطقة جنوب آسيا بنسبة 17%، ثم دول شمال وجنوب شرق آسيا بنحو 11%.