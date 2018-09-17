2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.3 مليار درهم، أبرزها رهون بقيمة مليارين و239 مليون درهم من خلال 44 إجراء.

وأفادت الدائرة، في بيان لها، بأنها شهدت تسجيل 54 مبايعة بقيمة 79 مليون درهم، منها ست مبايعات لأراضٍ بقيمة 25 مليون درهم، و48 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 54 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي مبايعتان في منطقة المركاض، قيمة كل منهما ثمانية ملايين درهم. كما تصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة مبايعتين بقيمة 15 مليون درهم، تليها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها مبايعة بثلاثة ملايين درهم، وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها مبايعة بمليوني درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل ثلاث مبايعات، قيمة كل منها ثمانية ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت ثماني مبايعات بخمسة ملايين درهم، تليها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها خمس مبايعات بخمسة ملايين درهم.