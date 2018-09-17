20 ألف غرفة فندقية قيد الإنشاء في دبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

افتتح سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أمس، معرضي «الفنادق» و«الترفيه» في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 750 جهة عارضة محلية ودولية.

وكشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن عدد الغرف الفندقية، التي لاتزال في مرحلة الإنشاء في الإمارة، جاوز الـ20 ألف غرفة فندقية.

سوق تنافسية أكد المفوض التجاري الإيطالي لدولة الإمارات وعُمان وباكستان، جيانباولو برونو، أن «سوق دبي للضيافة تعد أحد أبرز الأسواق عالمياً من حيث الأداء والتنافسية». وأضاف أنه «نظراً لتطلعات دولة الإمارات في استضافة أكثر من 20 مليون زائر خلال معرض (إكسبو 2020 دبي)، فإن جميع مزوّدي خدمات سوق الضيافة يسعون إلى استكشاف واستخدام منتجات حديثة ومتطوّرة من حيث الجودة والفخامة». 600 عارض من 85 دولة يشاركون في «معرض الفنادق».

ويشارك في «معرض الفنادق» أكثر من 600 عارض من 85 دولة، لعرض منتجاتهم في الإضاءة والتصميم والتقنية والأمن، ومعدات تقديم الطعام، ليوفر لنحو 50 ألف زائر لمحة عن مستقبل صناعة الضيافة.

كما تساعد الفعاليات المباشرة والمزايا التعليمية، والمؤتمرات، وورش العمل التدريبية، والمسابقات التي يتضمنها المعرض، الزوار على معرفة المزيد عن الابتكارات في الخدمات والعروض الجديدة، وكيفية التحسين المستمر لتجربة الضيوف، فيما يشارك في «معرض الترفيه» المصاحب لمعرض الفنادق أكثر من 150 جهة عارضة.

معرض الفنادق

قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، إن «معرض الفنادق 2018 يغطي في عامه الـ19 جميع جوانب قطاع الضيافة من ديكور ومرافق، إلى التقنيات في الغرف»، مشيراً إلى أن المعرض يشهد نمواً متواصلاً في أعداد الشركات والجهات العارضة، التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة في القطاع الفندقي بدبي، والسوق الإماراتية عموماً.

وأضاف أن «آخر الإحصاءات الخاصة بقطاع الضيافة، تشير إلى وجود 111 ألفاً و317 غرفة فندقية، موزّعة على 700 منشأة ضيافة في دبي، وذلك حتى نهاية يونيو 2018، بنسبة نمو وصلت إلى 7%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

وأوضح أنه «في ظل زيادة الطلب على خدمات فنادق الفئة المتوسطة في دبي، فقد ازدادت أعداد الفنادق من فئة أربع نجوم من 114 إلى 138 منشأة، تمثل 25% من إجمالي السعة الفندقية، ليواكب سياسة دائرة السياحة والتسويق التجاري، التي تهدف إلى تنويع منتجاتها السياحية، بما يلائم مختلف متطلبات زوار دبي، ويوفر خيارات إقامة مختلفة تناسب مختلف ميزانيات السياح».

وبيّن المري أن «عدد الغرف الفندقية، التي لاتزال في مرحلة الإنشاء في دبي، جاوز الـ20 ألف غرفة فندقية من مختلف الفئات الفندقية».

وأكد أن «أسواقاً عدّة شهدت أداءً ثابتاً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2018، فيما حقّق بعضها نمواً كبيراً، وهو ما جعل دبي تنجح في استقبال 8.1 ملايين زائر خلال هذه الفترة من العام، ما يجعلنا نخطو بشكل ثابت نحو تحقيق طموحنا في أن تصبح دبي المدينة الأكثر زيارة على مستوى العالم».

ولفت المري إلى أن «القطاع السياحي في دبي يمتاز بمرونة وتنافسية عالية، تؤهّله للتعامل مع التحدّيات والتقلّبات التي يشهدها العالم، مع السعي إلى الحفاظ على المكانة التي حقّقتها الإمارة، ضمن أبرز وجهات العالم للمسافرين الدوليين».

تجهيزات الفنادق

بدوره، قال مدير التسويق في شركة «سليب فاين»، محمد سامي، إن «الطلب على تجهيزات ومفروشات الفنادق جيد، ويشهد نمواً بنحو 3%، قياساً بالفترة نفسها من العام الماضي»، مشيراً إلى أن «معظم الطلبات هي للفنادق من الفئة المتوسطة، باعتبارها من أكثر أنواع الفنادق نمواً في دبي».

وأكد سامي أن «قوة الطلب المحلي والإقليمي دفع الشركة للتوسع في المصانع»، لافتاً إلى أن «نحو 40% من منتجات الشركة يُصدّر نحو دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن وشمال إفريقيا». من جهته، قال مدير تطوير الأعمال والعمليات في شركة «ديزاينز»، هادي الخبيصي، إن «السوق الإماراتية تقود النمو في المنطقة، بالنظر إلى حجم القطاع الفندقي المتزايد بشكل كبير كل سنة». وأضاف: «نستهدف السوق المحلية، خصوصاً في دبي، ولدينا عروض مهمة نتفاوض معها مع العديد من ملاك الفنادق في الإمارة، إضافة إلى العمل على مشروعات (إكسبو) المختلفة».