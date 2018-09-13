3.2 مليارات درهم تصرفات عقارات دبـي فـي أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 3.2 مليارات درهم، أبرزها رهونات بقيمة مليار و665 مليون درهم من خلال 186 إجراء.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات، الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 586 مبايعة بقيمة مليار و569 مليون درهم، منها 90 مبايعة لأراضٍ بقيمة 902 مليون درهم، و496 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 667 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي مبايعتين في منطقة جميرا الأولى، الأولى بقيمة 371 مليون درهم، والثانية بـ133 مليون درهم، تلتهما مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

وتصدرت «ند الشبا الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفل، ثلاث مبايعات في منطقة نخلة جميرا، الأولى بقيمة 21 مليون درهم، والثانية بـ18 مليون درهم، والثالثة بقيمة 17 مليون درهم، بينما تصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 94 مبايعة بقيمة 112 مليون درهم.

«الخليج التجاري»

تصدّرت المناطق من

حيث عدد مبايعات

الشقق والفلل.