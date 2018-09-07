2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أكثر من 2.2 مليار درهم، خلال الأسبوع الماضي، كانت أبرزها رهونات بقيمة مليار و139 مليون درهم، من خلال 196 إجراءً.

وأفاد التقرير الأسبوعي للدائرة، بأن الدائرة شهدت، خلال الأسبوع الماضي، تسجيل 729 مبايعة بقيمة مليار و70 مليون درهم، منها 110 مبايعات للأراضي بقيمة 379 مليون درهم، و619 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 691 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الجداف، تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 44 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 90 مبايعة بقيمة 88 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها مليار و139 مليون درهم، منها 76 رهناً لأراض بقيمة 990 مليون درهم، و120 رهناً لفلل وشقق بقيمة 149 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 250 مليون درهم.