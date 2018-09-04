دبي.. وجهات ثلجية وجليدية تُنسيك حرارة الصيف

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

واصلت دبي، التي تحتل مكانة بارزة على خريطة السياحة الدولية، العمل على تنويع منتجها السياحي خلال السنوات الماضية، حيث أضافت العديد من النشاطات والوجهات الاستثنائية، ومنها محطات ثلجية وجليدية في وسط الصحراء لممارسة رياضة التزلّج في الصحراء.

«سكي دبي»

ويعدّ «سكي دبي» الموجود في «مول الإمارات»، الذي تغطي مساحة الجليد فيه 22 ألفاً و500 متر مربع، أوّل منتجع مغطّى للتزلج في الشرق الأوسط.

وتغطّي تلك المساحة خمسة ممرّات تزلّج بدرجات انحدار متفاوتة، من المنحدر السريع وحتى المنحدرات الصعبة التي تحتاج إلى خبرة عالية، وذلك إلى جانب منطقة حرة للمتزلّجين على الجليد وراكبي الزلّاجات. أمّا حديقة الثلج التي تمتدّ على مساحة 3000 متر مربع، فهي رائعة للعائلات، حيث تتميّز بالكهوف الثلجيّة والمنحدرات المنزلقة، إضافة إلى مقهى «أفالانش»، إذ يمكنك تناول مشروب الشوكولاتة الساخنة في مكان تصل فيه درجة الحرارة إلى أربع درجات مئوية تحت الصفر وأنت تشاهد طيور البطريق في مسيرتها اليومية.

«جاردن جلو»

وخلال العام الماضي، افتتحت بلدية دبي أول حديقة جليد، ضمن مرافق حديقة دبي المتوهجة «جاردن جلو»، حيث تستعرض الحديقة المنحوتات الشهيرة، مثل أشكال برج خليفة وبرج العرب ومطارات دبي، ومسجد الشيخ زايد والعصر الجليدي والجمال في درجة حرارة منخفضة تصل إلى ثماني درجات مئوية تحت الصفر.

وتم نحت المنشآت في هذه الحديقة بمهارة عالية باستخدام 5000 طن من الجليد، حيث تعرض نسخة مصغرة من مدينة دبي على الجليد. وتبلغ مساحة الحديقة المستوحاة من عجائب الدنيا 160 ألف متر مربع، وتضم العديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية التفاعلية، كما تسعى إلى توفير المزيد من مرافق الترفيه والتسلية للمقيمين والسياح، إذ تسعى دبي إلى تحقيق الريادة في قطاع الترفيه والتسلية.

«حلبة دبي للتزلّج»

ولعشاق وجهات التزلج على الجليد تحتضن الإمارة «حلبة دبي للتزلج» ذات المقاسات الأولمبية التي تديرها مجموعة «إعمار للترفيه»، والتي ستضيف باقة متنوعة من الفعاليات والمسابقات العالمية، وتمثل الحلبة وجهة عائلية بامتياز مع مدرّجات تتسع لنحو 350 شخصاً. وتحتضن الحلبة شاشة LED عملاقة تبلغ أبعادها 20 × 10 أمتار، إضافة إلى العديد من المقاهي التي توفر أجواء مميزة من الراحة والترفيه لجميع أفراد العائلة.

وتستقطب «حلبة دبي للتزلج» مختلف الفئات العمرية من خلال برامجها لتعليم التزلج على الجليد، كما تستضيف جلسات مخصصة في أكاديمية الرقص على الجليد و«هوكي» الجليد لتعليم الرقص والتزلج. أو يمكن التوجه إلى «حلبة غاليريا للتزلج» في فندق «حياة ريجنسي» التي لاتزال تشكل مكاناً رائعاً للاستمتاع بالتزلج على الجليد وقضاء أمتع الأوقات من خلال ممارسة التزلج الحر، أو تعلّم فنون التزلج مع المحترفين.

«تشيل آوت»

أما إذا كنت تبحث عن مغامرة خلال الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة بإمكانك الاسترخاء في مقهى «تشيل آوت»، والجلوس على الكراسي الثلجية التي تستضيفك بتجربة فريدة من نوعها، حيث تقضي وقتك مع الأصدقاء في مساحة من الثلج، تملأها مقاعد وطاولات ومجسمات جليدية، تعرض أشهر معالم الإمارات، إلى جانب أنوار جليدية تصدر الألوان المضيئة والساحرة. وكل ما عليك هو ارتداء الملابس الدافئة المتوافرة في المكان، والتمتع بالمشروبات الشهية والمأكولات العربية والغربية الخفيفة المقدمة. ويسمح بالبقاء في المقهى 45 دقيقة فقط بسبب برودته.

«شاطئ دبي آيس للسيدات»

ويطلق نادي دبي للسيدات سنوياً مهرجان «شاطئ دبي آيس للسيدات»، الذي يهدف إلى تحدي سخونة الجو صيفاً، واستقطاب النساء إلى شاطئ مبرّد كأول تجربة فريدة من نوعها تستمتع بها عضوات وزائرات النادي، وتتضمن المنطقة أنشطة وفعاليات ثلجية ومائية ترفيهية للمرأة والطفل، وتشمل الفعاليات غرفة الصحة الثلجية للسيدات التي تنخفض فيها درجة الحرارة إلى درجة صفر مئوية والمُطِلة على البحر، مع وجود قبة ثلجية بأنشطة ممتعة للكبار والصغار، وبإمكان الأطفال الاستمتاع ببناء رجل الثلج، ومشاهدة العروض الترفيهية للشخصيات الكرتونية.