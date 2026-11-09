هل تُصدِّق ؟ الطيور الصغيرة تحفر أعشاشاً في الثلج لتحتمي من البرد !

تستطيع العديد من الطيور قضاء ليالي الشتاء وسط الثلج وفي درجات حرارة دون الصفر دون أن تتجمد، بفضل مجموعة من الاستراتيجيات السلوكية والفسيولوجية التي طورتها عبر أجيال طويلة من التكيف مع الظروف المناخية القاسية.

وتكشف تفسيرات علمية نقلها متحف الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا (NTNU) عن وسائل مدهشة تعتمد عليها الطيور والثدييات الصغيرة لمواجهة ليالي الشتاء الطويلة، التي تمثل تحديا حقيقيا لبقائها على قيد الحياة، خصوصا في المناطق الشمالية من النرويج.

وتواجه الحيوانات الصغيرة صعوبة أكبر في مقاومة البرودة مقارنة بالحيوانات الأكبر حجما، إذ تفقد أجسامها الحرارة بسرعة بسبب محدودية مخزون الدهون الذي يساعد على العزل الحراري وتخزين الطاقة.

وتعتمد بعض أنواع الطيور على الثلج نفسه باعتباره وسيلة فعالة للحماية من البرد، وتلجأ أنواع من طيور الطيهوج، إلى حفر جحور وكهوف داخل الثلوج لقضاء الليل، وأحيانا للاختباء والراحة خلال النهار.

وتكمن أهمية هذه المخابئ في أن الثلج يعمل عازلا حراريا جيدا، ما يجعل درجات الحرارة داخل الجحور أعلى بكثير من درجات الحرارة في الهواء الطلق، كما يلجأ طائر الطيهوج البندقي، الذي يقضي عادة وقتا طويلا فوق الأشجار، إلى الاحتماء داخل الثلج خلال موجات الصقيع الشديدة.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على الطيور الكبيرة نسبيا، بل تستخدمها أيضا طيور صغيرة مثل الحسون القطبي الأبيض، الذي يبلغ طوله نحو 13 سنتيمترا.

فعندما تشتد البرودة، يحفر هذا الطائر أنفاقا داخل الثلج بحثا عن مأوى آمن، وإذا كان الثلج ناعما ومفككا، يستطيع الحفر مباشرة إلى الأسفل والاستقرار في مساحة محمية، أما إذا كان متماسكا، فيحفر إلى عمق يتراوح بين 6 و11 سنتيمترا تحت سطحه، قبل إنشاء نفق أفقي يقضي داخله الليل، ثم يخرج منه مباشرة في الصباح.

ويتبع الحسون الأوروبي أسلوبا مشابها، إذ يساعده الاحتماء تحت الثلج على تقليل فقدان حرارة الجسم وخفض استهلاك الطاقة اللازمة للبقاء حتى شروق الشمس، ولا تقتصر هذه الوسيلة على الطيور، فالقوارض الصغيرة، مثل فئران الحقول، تقضي أيضا جانبا كبيرا من فصل الشتاء داخل الجيوب الهوائية الموجودة أسفل الثلوج.

ومن الوسائل الأخرى التي تساعد الطيور على النجاة من البرد، التجمع في مجموعات صغيرة والالتصاق بعضها ببعض لتبادل حرارة الجسم.

ويُعد طائر النمنمة الأوروبي، أحد أصغر الطيور في النرويج، مثالا على ذلك، إذ يلجأ أحيانا إلى التجمع مع طيور أخرى داخل مخابئ تحت الثلج، مستفيدا من حرارة أجسامها لتقليل فقدان الطاقة.

وفي إنجلترا، رصد مراقبون مجموعات يصل عددها إلى 60 طائرا من النمنمة، تتراكم فوق بعضها في طبقات متعددة طلبا للدفء.

كما تتجمع طيور متسلقة الأشجار الأوروبية في أماكن محمية، مثل الشقوق الموجودة في لحاء الأشجار والتجاويف داخل جذوعها أسفل الأغصان الكبيرة.

ويساعد هذا التقارب على تقليل مساحة الجسم المعرضة مباشرة للهواء البارد، ومن ثم الاحتفاظ بمزيد من الحرارة، ورغم أن التنافس والعدوانية قد يظهران بين الطيور أثناء التجمع، فإن قسوة الطقس تدفعها إلى قدر أكبر من التسامح، لأن تقاسم مأوى مزدحم يظل أفضل من قضاء الليل منفردة في درجات حرارة متجمدة.