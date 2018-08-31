3.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.1 مليارات درهم خلال الأسبوع الماضي، كان أبرزها رهونات بقيمة مليارين و363 مليون درهم من خلال 284 إجراء.

وأفاد تقرير التصرفات الأسبوعي الصادر عن الدائرة، أمس، بأن الدائرة شهدت تسجيل 442 مبايعة، بقيمة 751 مليون درهم، منها 84 مبايعة للأراضي بقيمة 337 مليون درهم، و358 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 414 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 22 مليون درهم في منطقة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة القوز الصناعية الثالثة، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها سبعة مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 81 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها ملياران و363 مليون درهم، منها 150 رهناً لأراضٍ بقيمة مليارين و200 مليون درهم، و134 رهناً لفلل وشقق بقيمة 163 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الروية الأولى بقيمة 800.5 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 490.3 مليون درهم.