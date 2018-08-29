1.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من مليار و295 مليون درهم، كان أبرزها رهونات بقيمة مليار و125 مليون درهم، من خلال 61 إجراء.

وشهدت الدائرة، أمس، تسجيل 96 مبايعة بقيمة 170 مليون درهم، منها 29 مبايعة لأراضٍ بقيمة 99 مليون درهم، و67 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 71 مليون درهم.

وسجلت منطقة «ند الشبا الأولى» أهم ثلاث مبايعات لأراضٍ بقيمة ثمانية ملايين درهم لكل منها، كما تصدرت المنطقة نفسها من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 86 مليون درهم، تليها منطقة «نخلة جميرا» بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليون درهم، وثالثة في «وادي الصفا 6» بتسجيلها مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الشقق والفلل بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة «جميرا الأولى»، تليها مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة «نخلة جميرا».

وتصدرت «ند الشبا الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، مسجلة 19 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم، تليها منطقة «ورسان الأولى» بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم، وثالثة في «البرشاء جنوب الرابعة» بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها مليار و125 مليون درهم، منها 43 رهناً لأراضٍ بقيمة مليار و100 مليون درهم، و18 رهناً لفلل وشقق بقيمة 25 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الروية الأولى» بقيمة 800.5 مليون درهم، وأخرى في منطقة «وادي الصفا 3» بقيمة 109 ملايين درهم.