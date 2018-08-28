507 ملايين درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 507 ملايين درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 76 مبايعة بقيمة 114 مليون درهم، منها 10 مبايعات لأراض بقيمة 24 مليون درهم، و66 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 90 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة «وادي الصفا 3»، تليها مبايعتان بقيمة ثلاثة ملايين درهم لكل منهما في منطقة «الحبية الثالثة».

فيما تصدرت «وادي الصفا 3» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة أربع مبايعات بـ10 ملايين درهم. وجاءت مبايعة بقيمة ستة ملايين مليون درهم بمنطقة «مرسى دبي» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تليها مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في المنطقة نفسها، ومبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة «الوصل».

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 393 مليون درهم، منها 44 رهناً لأراض بقيمة 355 مليون درهم، و30 رهناً لفلل وشقق بقيمة 38 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «وادي الصفا 3» بقيمة 306 ملايين درهم، وأخرى في منطقة الحمرية بقيمة 25 مليون درهم.