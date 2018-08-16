703 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 703 ملايين درهم، فقد شهدت الدائرة تسجيل 104 مبايعات بقيمة 343 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 233 مليون درهم، و76 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 110 ملايين درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 43 مليون درهم بمنطقة برج خليفة، تليها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول. وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 38 مليون درهم.وسجلت الرهون قيمة قدرها 360 مليون درهم، منها 25 رهناً لأراضٍ بقيمة 222 مليون درهم، و57 رهناً لفلل وشقق بقيمة 138 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 155 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 29 مليون درهم.