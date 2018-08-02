675 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 675 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 106 مبايعات بقيمة 345 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 218 مليون درهم، و83 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 127 مليون درهم.

وأكدت الدائرة في بيان، أمس، أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة 135 مليون درهم في منطقة الحبية الثانية، تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، تليها مبايعة بقيمة ثمانية ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت أربع مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، ثم منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة تسعة ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 135 مليون درهم بمنطقة الحبية الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت تسع مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 330 مليون درهم، منها 15 رهناً لأراضٍ بقيمة 221 مليون درهم، و48 رهناً لفلل وشقق بقيمة 109 ملايين درهم، وكان أهمها بمنطقة الحبية الثانية بقيمة 104.4 ملايين درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 56.7 مليون درهم.