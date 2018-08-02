غرفة دبي: 40 مليار درهم مبيعات المطاعم في الإمارات بحلول 2021

المصدر: سامح عوض الله ــ دبي

توقع تقرير لغرفة تجارة وصناعة دبي أن تصل قيمة مبيعات المطاعم في دولة الإمارات إلى 40 مليار درهم في عام 2021، وأن ترتفع قيمة مبيعات المشروبات الغازية لتصل إلى 9.9 مليارات درهم خلال العام نفسه، مشيرة إلى أن اللحوم الحلال والشاي الأخضر يعتبران من أسرع فئات المنتجات نمواً في الإمارات، وقدرت قيمة مبيعات اللحوم الحلال في الدولة بنحو 7.7 مليارات درهم في العام الماضي.

وتفصيلاً، أكدت غرفة تجارة وصناعة دبي أن مكتبها التمثيلي في العاصمة الآذرية، باكو، شارك في ندوة أقيمت بالعاصمة البيلاروسية مينسك، تحت عنوان «المبادئ التوجيهية للحصول على شهادة الحلال»، لافتة إلى أن المشاركة للتعريف بكيفية الحصول على شهادة الحلال للتصدير إلى الإمارات.

وتوقع تقرير للغرفة أن تصل قيمة مبيعات المطاعم في دولة الإمارات إلى 40 مليار درهم في عام 2021، وأن ترتفع قيمة مبيعات المشروبات الغازية لتصل إلى 9.9 مليارات درهم خلال العام نفسه.

وأوضح التقرير أن اللحوم الحلال والشاي الأخضر يعتبران من أسرع فئات المنتجات نمواً في الإمارات، وقدرت قيمة مبيعات اللحوم الحلال في الدولة بنحو 7.7 مليارات درهم في العام الماضي، متوقعة أن ترتفع مبيعات اللحوم إلى 8.3 مليارات درهم في العام الجاري، ولتصل إلى 10.2 مليارات درهم في عام 2021، بدعم من وجود طلب متزايد على هذا النوع من الأغذية.

وقال مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، عمر خان، إن الإمارة تعتبر بفضل موقعها الاستراتيجي الحيوي منفذاً إلى أسواق استهلاكية ضخمة تصل إلى نحو ملياري نسمة، ويمكن للإمارة أن تشكل قاعدة انطلاق حيوية للشركات الراغبة في الدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الإفريقية، نظراً للمزايا اللوجستية التي توفرها للمستثمرين.

ولفت خان إلى أن دبي توفر للشركات البيلاروسية بيئة مثالية لاستعراض منتجاتها الغذائية وإمكاناتها في هذا القطاع، معتبراً أن قرب المسافة بين الجانبين عامل مهم لتعزيز وجود الشركات الغذائية البيلاروسية في أسواق المنطقة، مبدياً استعداد الغرفة لتسهيل توسع هذه الشركات في دبي وفق متطلبات الأغذية الحلال.

وقدرت الغرفة قيمة مبيعات الأغذية الطازجة في دولة الإمارات خلال نهاية عام 2018 بنحو 28.9 مليار درهم، مع توقعات بارتفاعها إلى 34.1 مليار درهم خلال عام 2021. كما توقعت أيضاً أن ترتفع قيمة مبيعات الخضراوات الطازجة في الدولة في العام الجاري لتبلغ 6.2 مليارات درهم، وأن تصل إلى 7.4 مليارات درهم خلال عام 2021.

وقالت الغرفة إن المكتب التمثيلي التجاري لغرفة دبي في باكو يعد بوابةً للاستثمارات الإماراتية في سوق أذربيجان، إضافة إلى فتحه المجال أمام الشركات الآذرية الراغبة في دخول سوق دبي من خلال إبراز أهم المزايا التنافسية التي توفرها دبي في حال اتخاذها الإمارة مقراً لأعمالها التوسعية في المنطقة.

توقعات بارتفاع مبيعات اللحوم إلى 8.3 مليارات درهم بنهاية العام الجاري.