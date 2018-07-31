685 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 685 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 162 مبايعة بقيمة 273 مليون درهم، منها 16 مبايعة لأراضٍ بقيمة 100 مليون درهم و146 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 173 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، مبايعتان بقيمة 19 مليون درهم لكل منهما في منطقة «السطوة»، يليهما مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة «البدع».

وتصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، مسجلة أربع مبايعات بقيمة 16 مليون درهم، يليها منطقة «السطوة» بتسجيلها مبايعتين بقيمة 37 مليون درهم، فيما جاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في «جزيرة 2» كأهم مبايعات الشقق والفلل.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم، يليها منطقة «الصفوح الأولى» بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 412 مليون درهم، شملت 27 رهناً لأراضٍ بقيمة 360 مليون درهم، و39 رهناً لفلل وشقق بقيمة 52 مليون درهم، كان أهمها في «البرشاء الأولى» بقيمة 180 مليون درهم.