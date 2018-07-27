6.6 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 6.6 مليارات درهم، كانت أبرزها رهونات بقيمة خمسة مليارات و487 مليون درهم من خلال 254 إجراء.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 645 مبايعة بنحو مليار و106 ملايين درهم، منها 126 مبايعة لأراض بقيمة 418 مليون درهم، و519 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 688 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة الخوانيج الثانية، تلتها مبايعة بـ30 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدرت «وادي الصفا 3» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 44 مبايعة بسبعة ملايين درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 105 ملايين درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها خمس مبايعات بـ14 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعتان في منطقة برج خليفة، الأولى بقيمة 10 ملايين درهم، والثانية بستة ملايين درهم، تلتهما مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم، تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 47 مبايعة بـ117 مليون درهم.