تحالف بين «دبي للسياحة» و«الطيّار للسفر» لاستقطاب المزيد من الزوّار السعوديين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، عن تحالفها الاستراتيجي مع «مجموعة الطيّار للسفر» القابضة، بهدف تعزيز مكانة دبي وجهةً مفضّلةً للزوّار السعوديين. وستمهّد هذه الشراكة الطريق أمام إطلاق مبادرات من شأنها أن تساعد في توسيع نطاق الحملات الترويجية، والوجود بقوة داخل السوق السعودية، باعتبارها إحدى أبرز ثلاث أسواق رئيسة لدبي.

ووفق هذا التعاون، ستقوم وحدة الأعمال الاستراتيجية للسفر عبر المنصات الإلكترونية، التابعة لشركة مجموعة الطيّار للسفر القابضة، والتي تدير منصّتي سفر متطورتين على الإنترنت والتطبيق الذكي، وهما «المسافر» و«تجوّل»، بتنفيذ استراتيجيات ترويجية، حيث ستتم الاستفادة من «المسافر» في إنشاء محتوى ملهم عن العروض والمقومات السياحية في دبي، والترويج لها عبر جميع قنوات التواصل الخاصة بها.

وستوفر منصة «المسافر» عروضاً خاصة على الإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران للمسافرين السعوديين إلى دبي، بالإضافة إلى نصائح تتضمن أفضل 10 أشياء يمكن اختبارها في دبي، وكذلك أبرز المعالم السياحية التي تنبغي زيارتها، إلى جانب العديد من المطاعم ومراكز التسوق وإرشادات خاصة بالسفر أيضاً. وستقدم هذه المنصة كذلك عروضاً متكاملة للعطلات تتوافق مع احتياجات جميع الفئات من عائلات وأفراد ورجال أعمال وغيرهم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «نرحب بالتحالف الإستراتيجي مع مجموعة الطيّار للسفر، للعمل معاً من أجل الترويج لدبي، وما يمكن أن تقدّمه للزوّار السعوديين، ولاشك أن لدينا رؤية مشتركة تتمثل في جعل دبي الوجهة المفضّلة للإخوة السعوديين، وستسهم هذه الشراكة في توفير المزيد من الزخم لتحقيق أهدافنا المشتركة».

وأوضح أن الموقع الجغرافي القريب بين الإمارات والسعودية، إلى جانب وجود ثقافة وقيم وعادات وتقاليد مشتركة، تجعل من المملكة العربية السعودية إحدى الأسواق المهمّة لدبي، علاوة على ذلك تشكّل العائلات الجزء الأكبر من الزوّار، ولاشك أن هذه الشراكات الاستراتيجية مع شركات السياحة والسفر، مثل مجموعة الطيّار للسفر، ستسهم في جذب المزيد من العائلات إلى دبي.