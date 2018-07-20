4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من أربعة مليارات درهم، كان أبرزها رهونات بقيمة مليارين و914 مليون درهم من خلال 238 إجراء.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 536 مبايعة بقيمة مليار و167 مليون درهم، منها 85 مبايعة لأراض بقيمة 448 مليون درهم، و451 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 719 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي، مبايعتان في منطقة الورقاء الأولى، إحداهما بقيمة 34 مليون درهم، والأخرى بـ32 مليون درهم، تلتهما مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت «وادي الصفا 3» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم، وثالثة في «اليفرة 2» بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة 13 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعتين قيمة كل منهما 10 ملايين درهم، الأولى في منطقة المركاض، والثانية في منطقة برج خليفة.

وتصدرت «الوصل» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم، تلتها منطقة الصفوح الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بنحو 40 مليون درهم، وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.